Суд дозволив затримати екс-голову банку "Михайлівський"

Як повідомляє прес-служба прокуратури Києва у Facebook, за клопотанням відомства суд надав дозвіл на затримання Дорошенка з метою його приводу для подальшого вирішення питання щодо зміни запобіжного заходу з домашнього арешту на тримання під вартою.

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«У п'ятницю, 27 січня, І.Дорошенко не з'явився до слідчого прокуратури для оголошення нової підозри (окрім розкрадання майна, йому додатково інкримінується доведення банку до банкрутства)», - сказано у повідомленні.

Також у прокуратурі додали, що «перевіркою інформації про хворобу І.Дорошенка, що була надана його адвокатом, отримані документальні підтвердження про відсутність підстав для його госпіталізації».

Наразі органи прокуратури та СБУ встановлюють місцезнаходження підозрюваного та виконання рішення суду про його затримання.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк 23 травня 2016 року заявив про рішення віднести банк «Михайлівський» до категорії неплатоспроможних через проведені ним сумнівні операції з депозитами фізичних осіб.

У серпні Нацполіція повідомила про вручення підозри та арешт екс-голови правління банку «Михайлівський» Дорошенка, підозрюваного у розкраданні 870 млн грн коштів і доведенні банку до неплатоспроможності. Йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Пізніше суд змінив Дорошенку запобіжний захід з тримання під вартою на нічний домашній арешт.