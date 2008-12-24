Експерти назвали найбільш позитивне досягнення України в 2008 році

Експерти називають найбільш позитивним досягненням України в 2008 році вступ до Світової організації торгівлі.

Про це йдеться в переданому агентству УНІАН «Рейтингу резонансних подій України» (РРП) за 2008 рік, проведеному Комунікаційною групою PRT.

Зокрема, більш як 100 експертів визначили ТОП-10 найбільш позитивних і негативних «рекордів» України.

Найбільш негативним названо скорочення чисельності населення України майже до 46 млн. чоловік.

На думку експертів, безперечними досягненнями в Україні-2008 можна вважати видатні перемоги наших спортсменів, введення найбільш безкомпромісних штрафів для учасників дорожнього руху, відмова політиків від дострокових парламентських виборів.

До позитивів експерти віднесли і найвищий рівень народжуваності і усиновлення дітей за останні роки і найвищі показники з продажу автомобілів і споживчих товарів за цей рік.

Серед негативних явищ експерти називають найзначніше падіння ВВП у зв`язку з обвалом цілого ряду стратегічних галузей, найвищий рівень смертності на дорогах України, глибоке падіння гривні в грудні, руйнівний паводок в Західній Україні, а також реакцію української влади, що запізнилася, на світову фінансову кризу

Організатори опитування відзначають, що в 2008 році «тон задавали події зі знаком «мінус», які за своїм прямим впливом були набагато більш чутливими і масштабнішими на відміну від подій зі знаком «плюс».

Так, президент PRT Ярослав ХОБТА зазначає, що аналіз «рекордів»-2008 свідчить, що рік, що минає, став найбільш стресовим для суспільства за всю історію незалежності України.

За його словами, основними причинами стали несподіване виникнення і повна непрогнозованість більшості подій разом з їх надвисокою акумуляцією в короткий проміжок часу.

«При цьому основними носіями негативу (щодо сприйняття) були економічні, а не політичні події, оскільки по відношенню до останніх суспільство одержує щеплення із завидною регулярністю ось вже який рік поспіль», - сказав він.

*** РРП – один із суспільних проектів Комунікаційної групи PRT, який реалізується з 2004 р. У РРП беруть участь події, що одержали найбільш широке висвітлення у ЗМІ. Кожна подія оцінюється за шістьма параметрами, максимальна оцінка – 100 балів для одного параметра. Підсумки РРП формуються шляхом зведення даних, одержаних від близько 80 незалежних експертів - представників громадських організацій, медіа, бізнесу.