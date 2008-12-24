Газпром заявляє, що Нафтогаз винен ще понад 1,5 мільярда

ВАТ «Газпром» заявляє, що НАК «Нафтогаз України» погасив заборгованість за вересень-жовтень і залишився борг за листопад-грудень у розмірі 1,678 млрд. дол. без урахування штрафних санкцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив офіційний представник «Газпрому» Сергій КУПРІЯНОВ під час прямого телемосту «Київ-Москва», організованого РІА «Новости».

За його словами, заборгованість «Нафтогазу» за листопад становить 805,8 млн. дол., за грудень – 862,3 млн. дол. і штрафні санкції - близько 450 млн. дол.

«Це той борг, з яким ми увійдемо в 2009 рік», - додав він.

При цьому С.КУПРІЯНОВ зазначив, що на даний момент продовжується зустріч голови правління НАК «Нафтогаз України» Олега ДУБИНИ і голови правління ВАТ «Газпром» Олексія МІЛЛЕРА.

«За жовтень нам заплатили. За листопад-грудень, очевидно, що не заплатять. Сьогодні про це нам було заявлено чітко», - сказав він.

Нагадаємо, Росія наполягає на тому, що НАК «Нафтогаз України» заборгував Росії за поставлений газ понад 2 мільярди доларів. У свою чергу, НАК «Нафтогаз України» заявляє, що компанія повністю виконала свої фінансові зобов`язання з оплати імпортованого газу з січня по жовтень ц.р. включно, і на сьогодні може йтися про погашення поточних платежів.