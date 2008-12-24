За стрільбу по міліціонерах підприємець отримав 10 років

Вироком Апеляційного суду Харківської області 34-річного приватного підприємця, жителя Київської області, засуджено до 10 років позбавлення волі за стрілянину по працівниках міліції.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на державного обвинувача Юлію БІЛИК.

За даними прокурора, подія сталася восени 2007 року у передмісті Харкова: працівники міліції намагалися затримати двох невідомих, які викрадали з подвір’я власника земельної ділянки дві великі ємкості з неіржавіючої сталі.

При спробі затримання один з викрадачів, який перебував під впливом наркотику, засів у будинку і вчинив збройний опір міліціонерам, стріляючи у правоохоронців з рушниці. Після відмови останнього вийти з будинку та скласти зброю працівникам загону «Беркут» довелося штурмувати будівлю. Встановлено, що в автомобілі злочинця незаконно зберігався канабіс.