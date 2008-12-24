На вибори Президента потрібно 940 млн. грн.

На проведення чергових виборів Президента України необхідно понад 940 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у відділі взаємодії зі ЗМІ Секретаріату ЦВК, сьогодні відбулось чергове засідання Центральної виборчої комісії, яке провів її голова Володимир ШАПОВАЛ.

У повідомленні нагадується, що частиною другою статті 38 Закону України "Про вибори Президента України" визначено, що обсяг коштів для підготовки та проведення виборів Президента України за поданням Центральної виборчої комісії передбачається окремим рядком у законі про державний бюджет України. Відповідно до Конституції України чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю останнього місяця п’ятого року повноважень Президента України. Призначення виборів Президента України у передбачені Конституцією строки належить до повноважень Верховної Ради України, яка призначає чергові вибори Президента України не пізніш як за сто тридцять днів до дня виборів.

Звернуто увагу на ту обставину, що, враховуючи відсутність постанови Верховної Ради України про призначення чергових виборів Президента України (визначення дати їх проведення), Центральна виборча комісія позбавлена можливості здійснити розрахунок обсягів видатків, які необхідно передбачити окремо в держбюджеті на 2009 рік та окремо в держбюджеті на 2010 рік.

З метою забезпечення організації підготовки чергових виборів Президента України член комісії затвердили подання Центральної виборчої комісії щодо обсягу коштів для підготовки та проведення виборів Президента. Визначено, що загальна сума зазначених видатків становить 651 млн. 385 тис. грн. У разі призначення повторного голосування потрібно буде витратити ще 289 млн. 900 тис. грн. Тож з урахуванням цієї можливості загалом на проведення виборів Президента України необхідно 941 млн. 285 тис. грн.