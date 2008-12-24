Туреччину паралізовано через сильні снігопади.

Як передає радіо «Свобода», через снігопади, що тривають вже більше доби, на сході країни від зовнішнього світу відрізано більш як 300 населених пунктів. Товщина сніжного покриву в деяких областях перевищує 25 сантиметрів. Порушено електропостачання, зупинено роботу міських служб.

Представник метеослужби країни повідомив: "Снігом засипало Анкару та інші великі міста країни. У центральних районах Туреччини різко похолодало. Температура знизилася до мінус трьох градусів. Мобілізовано муніципальних службовців. До стану підвищеної готовності приведено міських поліцейських".

У Стамбулі паралізовано рух міського транспорту. Переважна більшість машин не можуть рухатися з нормальною швидкістю через відсутність зимових шин. На вулицях з`явилися багатокілометрові затори. Вже зафіксовано велику кількість аварій. Служби порятунку приступили до розчищення автодоріг. За прогнозами метеорологів, снігопад триватиме впродовж двох днів.