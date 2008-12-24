Роcія відмовляється забирати назад несплачений газ

"Газпром" обговорює з "Нафтогазом" можливість використання російським холдингом газу з українських підземних сховищ, повідомив офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов в середу на відео-прес-конференції Москва-Київ в РІА “Новости”.

"Контрактом таке поняття, як повернення газу, не передбачене. Одна з тем, яка може обговорюватися, це використання газу ПСГ України", - сказав Купріянов.

Напередодні президент України Віктор Ющенко запропонував розглянути можливість продажу газу, за який Україна заборговувала Росії, або повернення його "Газпрому".

"Ми запропонували цілий ряд схем для того, щоб наші українські колеги змогли акумулювати ресурси для розплати по боргах", - сказав Купріянов. Зокрема, пропонувалася схема, пов`язана з передоплатою за транзит, Україна її не прийняла. Є ряд і інших можливостей, які наразі обговорюються. Деталей цих переговорів Купріянов розкривати не став, зазначивши, що "поки що жодне з цих рішень українською стороною не приймається".

Він також нагадав, що "Газпром" докладав значних зусиль, щоб забезпечити домовленості "Нафтогаза" про кредитування з боку Deutsche Bank.