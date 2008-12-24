Китай переорієнтує експорт на країни, що розвиваються

Китай планує для збереження стабільності економіки переорієнтовувати експорт на країни, що розвиваються, ринки яких меншою мірою схильні до негативного впливу світової фінансової кризи, повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на заяву міністра комерції КНР Чень Деміна.

"Нам треба активно діяти на інших ринках з тим, щоб скоротити втрати експорту до трьох провідних економік світу", - цитує словам міністра газета "Чайна Дейлі".

За його словами, майбутній рік окреслює "похмурі перспективи для китайського експорту". На його думку, "експорт до ринків, що розвиваються, сьогодні також стає дедалі складнішим завданням".

Чень Демін, виступаючи у вівторок на робочій нараді в Пекіні, нагадав, що наразі більше 60% китайського експорту припадає на США, ЄС і Японію, країни, які найсильніше постраждали від світової фінансової кризи. Відтак він закликав китайський бізнес "цілком усвідомити значення ринків, що розвиваються”, в Азії, Середньому Сході та Південній Америці.

За останніми даними, на тлі світової кризи торгівля Китаю з країнами, що розвиваються, показує впевнене зростання. За 11 місяців цього року товарообіг між КНР і Індією збільшився на 41,6% і досяг показника 48,8 мільярда доларів. Для порівняння: американо-китайська торгівля зросла в цей же період лише на 11,6%.

Дані китайського митного управління свідчать, що в листопаді в умовах світової фінансової кризи вперше з 2001 року було зафіксовано скорочення об`ємів експорту. У листопаді експорт Китаю склав 114,99 мільярда доларів, що на 2,2% нижче показника 2007 року.

РІА “Новини”