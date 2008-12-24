Ціна на газ може бути прийнятною для України

Ціна на газ для України в 2009 році може бути прийнятною для споживачів, заявив офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов в середу на відео прес-конференції Москва-Київ в РІА “Новости”.

"Що стосується ціни, вона може бути цілком прийнятною для українських споживачів", - сказав Купріянов, наголосивши, що зараз проблема не в цінових параметрах, а в погашенні боргу.