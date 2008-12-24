Ціна на газ може бути прийнятною для України

22:23, 24 грудня 2008
Суспільство
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“Зараз проблема не в цінових параметрах...”

Ціна на газ для України в 2009 році може бути прийнятною для споживачів, заявив офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов в середу на відео прес-конференції Москва-Київ в РІА “Новости”.

"Що стосується ціни, вона може бути цілком прийнятною для українських споживачів", - сказав Купріянов, наголосивши, що зараз проблема не в цінових параметрах, а в погашенні боргу.

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