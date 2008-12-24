Американська кіноакадемія почала "Оскарівський" сезон

У США почався перший раунд визначення лауреатів премії «Оскар»: бюлетені для голосування розіслані членам Американської кіноакадемії.

5810 членів академії, наділених правом голосу, повинні визначити імена акторів і назви фільмів, які увійдуть у шорт-лист номінантів, що буде оприлюднений 22 січня, передає Бі-Бі-Сі.

Потім почнеться другий тур голосування, підсумки якого будуть підбиті на офіційній церемонії вручення премії 22 лютого.

Цього разу церемонію вестиме австралійський актор Х`ю ДЖЕКМАН.

Основними претендентами на перемогу в номінації "Кращий фільм року" є "Мільйонер з нетрів" британського режисера Денні БОЙЛА і "Загадкова справа Бенджаміна Баттона" з Бредом ПІТТОМ у головній ролі.

Членами Американської кіноакадемії є актори, режисери, а також представники інших спеціальностей, зайнятих в кіноіндустрії.

Бюлетені для голосування були розіслані у вівторок, повернути їх треба не пізніше 12 січня для підрахунку голосів і визначення номінантів.

Минулого тижня був оприлюднений список номінантів на премію Американської гільдії кіноакторів, який часто служить орієнтиром для визначення потенційних лауреатів «Оскара».

Британська актриса Кейт УІНСЛЕТ увійшла в шорт-лист відразу у двох номінаціях, за головну жіночу роль у фільмі "Дорога змін" і роль другого плану в післявоєнній драмі "Читець".

Політична біографія "Мілк" і екранізації п`єс "Сумнів" і "Фрост проти Ніксона" номіновані на нагороду Гільдії кіноакторів за кращу спільну роботу - еквівалент номінації кіноакадемії за кращий фільм.