Ющенко та Алієв обговорили підготовку Ради президентів
23:32, 24 грудня 2008Суспільство
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Повідомляє прес-служба Президента
Президент України Віктор ЮЩЕНКО та Президент Азербайджану Ільхам АЛІЄВ обговорили підготовку засідання Ради президентів України і Азербайджану.
Про це повідомляє прес-служба Президента України з посиланням на телефонну розмову двох президентів.
Під час розмови В.ЮЩЕНКО привітав І.АЛІЄВА з днем народження.
У ході бесіди лідери двох держав обговорили актуальні питання двостороннього співробітництва, зокрема, в енергетичній сфері.
Президенти України та Азербайджану обмінялися новорічними привітаннями і висловили спільне бажання продовжувати в Новому році розвиток стратегічного партнерства на благо народів обох держав.
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