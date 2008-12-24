Ющенко та Алієв обговорили підготовку Ради президентів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО та Президент Азербайджану Ільхам АЛІЄВ обговорили підготовку засідання Ради президентів України і Азербайджану.

Про це повідомляє прес-служба Президента України з посиланням на телефонну розмову двох президентів.

Під час розмови В.ЮЩЕНКО привітав І.АЛІЄВА з днем народження.

У ході бесіди лідери двох держав обговорили актуальні питання двостороннього співробітництва, зокрема, в енергетичній сфері.

Президенти України та Азербайджану обмінялися новорічними привітаннями і висловили спільне бажання продовжувати в Новому році розвиток стратегічного партнерства на благо народів обох держав.