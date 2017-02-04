У Криму окупанти будуть видавати газету українською
12:53, 04 лютого 2017Суспільство
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У тимчасово окупованому Криму найближчим часом з'явиться газета українською мовою.
REUTERS
Про це РИА «Новости» повідомив так званий «голова держкомітету республіки у справах міжнаціональних відносин і депортованих громадян» Заур Смирнов.
"Газета розповідатиме про життя українців у Криму. Назва газети знаходиться поки в робочому проекті", — сказав Смирнов.
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За його словами, газета буде виходити за підтримки «кримського уряду». Домовленість щодо цього вже досягнута з "Українською громадою Криму".
"Протягом місяця ми плануємо випустити перший номер газети", - додав Смирнов.
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