У Криму окупанти будуть видавати газету українською

12:53, 04 лютого 2017
Суспільство
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У тимчасово окупованому Криму найближчим часом з'явиться газета українською мовою.

REUTERS

Про це РИА «Новости» повідомив так званий «голова держкомітету республіки у справах міжнаціональних відносин і депортованих громадян» Заур Смирнов.

"Газета розповідатиме про життя українців у Криму. Назва газети знаходиться поки в робочому проекті", — сказав Смирнов.

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За його словами, газета буде виходити за підтримки «кримського уряду». Домовленість щодо цього вже досягнута з "Українською громадою Криму".

"Протягом місяця ми плануємо випустити перший номер газети", - додав Смирнов.

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Теги: #Крим#окупанти#газета