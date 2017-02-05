Перед посольством РФ у Берліні відбулась акція протесту проти обстрілів Авдіївки

05:19, 05 лютого 2017
Суспільство
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Перед посольством РФ у Берліні відбулась акція протесту проти обстрілів російсько-окупаційними військами Авдіївки.

Перед посольством РФ у Берліні відбулась акція протесту / twitter.com/melnykandrij

Про це посол України у ФРН Андрій Мельник повідомив у Twitter.

«Перед посольством Росії у Берліні проходить акція протесту проти нової агресії кремля в Авдіївці, пом'янули жертв масових обстрілів окупанта», - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня почали масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію, системи «Град» і танки.

Зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, є жертви серед населення та військовослужбовців Збройних сил України.

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Теги: #Росія#Німеччина#Авдіїївка