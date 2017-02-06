У Києві станцію метро "Лівобережна" відремонтують до "Євробачення"

Про це повідомляє прес-служба Київського метрополітену.

Зазначається, що на цей час почергово будуть зачинені вестибюлі.

«Київський метрополітен просить пасажирів спланувати свої маршрути та, по можливості, користуватися іншими станціями на час ремонту. Роботи будуть виконуватися в рамках загальноміської програми підготовки до Євробачення», – йдеться в повідомленні.

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Станція «Лівобережна» була відчинена для пасажирів у 1965 році. Вона стала 9-ю на червоній гілці. Щодня нею користується близько 50 тисяч людей. Зазначимо, що ця станція метро є найближчою до місця проведення «Євробачення-2017» - Міжнародного виставкового центру.