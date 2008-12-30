Готівковий долар дорожчає

Вартість готівкового долара в Україні сьогодні збільшилася на 10-20 копійок – у середньому до 7,50/8,00 грн., вартість євро в середньому становить 10,50/11,50 грн.

Згідно з інформацією, розміщеною на офіційних сайтах комерційних банків, на сьогодні встановлено такі курси гривні до долара й до євро:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,30/7,85 грн., євро – 10,30/11,30 грн.;

«Укргазбанк»: долар США – 7,60/8,10 грн., євро – 10,60/11,60 грн.;

«Родовід Банк»: долар США – 7,50/8,50 грн., євро – 10,50/12,05 грн.;

«OTP Банк»: долар США – 7,70/8,20 грн., євро – 10,70/11,56 грн.;

«Ощадбанк»: долар США – 7,40/7,90 грн., євро – 10,20/11,00 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 7,50/8,00 грн., євро – 10,50/11,50 грн.

Офіційний курс гривні по відношенню до долара США на сьогодні не змінився й становить 7,70 грн./дол. США.