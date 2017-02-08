Підписання Меморандуму про стратегічне співробітництво: "Фітнес Блокбастер" приєднався до сім'ї Sport Life

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив керуючий РЦ «Блокбастер», Олексій Романець, де знаходиться фітнес-центр. «Керівництво РЦ прийняло рішення про співпрацю з мережею фітнес-клубів Sport Life, яка відтепер буде нашим оператором», - повідомив він.

При цьому спікер підкреслив: «З точки зору відвідуваності РЦ «Блокбастер» має певну складність, оскільки це комплекс вихідного дня. Фітнес допомагає дозаповнити комплекс в будні дні вранці та ввечері, коли люди займаються спортом і тим самим генерують потік.

На жаль, витрати на утримання фітнес-центру ростуть і зростання витрат на даний момент перевищує зростання доходів, оскільки стрибок цін на комунальні послуги знижує купівельну спроможність населення, яка є основним двигуном торгівлі. Рентабельність страждає і доводиться постійно застосовувати методи з енергозаощадження. Поспілкувавшись з фахівцями компанії Sport Life, приємно усвідомлювати що з питань енергоефективності та енергозаощадження ми маємо справу з професіоналами в цій справі. Sport Life - лідер ринку фітнес-індустрії і на сьогоднішній день складно знайти більш кваліфіковану компанію, яка змогла б керувати клубом краще».

За інформацією директора з маркетингу мережі фітнес-клубів Sport Life Олександри Писанко, яка також була присутня на прес-конференції, Sport Life дійсно має величезний досвід оперування фітнес-клубами, тому було прийнято рішення прийняти «Фітнес Блокбастер» до своєї мережі. Майбутній клуб Sport Life стає клубом формату Lux & SPA.

Представниця Sport Life повідомила: «Власники клієнтських абонементів «Фітнес Блокбастер» зможуть відвідувати будь-який з 50 клубів мережі в Україні, 24 з яких - в столиці, і 26 - в регіонах. Мережеві переваги очевидні: це не тільки можливість відвідувати клуб в найбільш зручному районі міста, а й вибір серед переваг різних клубів від обладнаних згідно з сучасними вимогами тренажерних залів з ексклюзивними кардіотеатрами, силовими і вантажно-блочними тренажерами, зон стретчинга, групових студій і студій сайклу до кращих сквош-кортів, лаунж-зон та SPA-центрів».

Було відзначено, що з 1 лютого у «Фітнес Блокбастер» проходить модернізація і глобальна реконструкція: будуть розширені тренажерний зал, студії групових програм. Буде оновлено парк тренажерного обладнання на найсучасніше від кращих американських виробників, в т. ч. - кращі кардіо, силові і вантажно-блочні тренажери. Модернізується система очищення води басейнів, яка буде проходити в 5 етапів знезараження озоном та ультрафіолетом. Будуть добудовані 2 сквош-корти, побудована нова лаунж-зона, проведені ре-дизайни студій та дитячого клубу, замінена система вентиляції.

Наприкінці прес-конференції був підписаний двосторонній Меморандум про стратегічну співпрацю для популяризації фітнесу і здорового способу життя.