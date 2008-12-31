Готівковий долар йде вгору

За минулий рік американська валюта подорожчала до гривні на готівковому ринку на 65,7% з урахуванням того, що 31 грудня 2007 року середній курс продажу долара в обмінних пунктах дорівнював 5,08 грн./дол. Середній курс продажу євро 31 грудня 2007 року становив 7,51 грн./євро, подорожчання за рік – на 59,4%.

Сьогодні продовжилося зростання долара на готівковому валютному ринку. За даними порталу Finance.ua, станом на 10.00 в обмінних пунктах середній курс купівлі по Україні становив 7,73 грн./дол., продажу – 8,42 грн./дол.

Євро купувався в середньому по 10,68 грн., продавався по 11,97 грн.

До кінця сьогоднішнього дня висхідний тренд, можливо, збережеться, і тоді відповідні показники ще дещо зростуть.

Довідка УНІАН. Офіційний курс НБУ на 31 грудня 2007 року було зафіксовано на рівні 505 грн. за 100 дол. США і 741,9460 грн. за 100 євро, на 31 грудня 2008 року – 770 грн. за 100 дол. США і 1085,5460 грн. за 100 євро. Таким чином, зростання офіційного курсу за рік з долару становило 52,5%, зростання з євро – 46,3%.