Конституційний суд РФ визнав законною кримінальну відповідальність за участь у мітингах

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, таке рішення оголосив суддя КС Росії.

Конституційний суд виніс це рішення за скаргою громадянського активіста Ільдара Дадіна, який став у 2015 році першим росіянином, засудженим за статтею 212.1 Кримінального кодексу, що передбачає до п'яти років позбавлення волі за «неодноразове порушення правил проведення публічних заходів».

Дадіна визнано політв'язнем, оскільки кримінальне переслідування здійснюється виключно у зв'язку з ненасильницьким здійсненням права на свободу зборів, за звинуваченням у правопорушенні, подія якого була відсутня, з порушенням права на справедливий судовий розгляд і застосуванням непропорційного осудному діянню утримання під вартою.

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Як повідомляв УНІАН, 15 січня 2015 року Дадіна було затримано на Манежній площі в Москві під час акції на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Дадіну було висунуто звинувачення за статтею 212.1 КК (неодноразове порушення порядку проведення мітингів), його було засуджено до 2,5 років позбавлення волі. У колонії активіст неодноразово піддавався тортурам.

Amnesty International визнала Дадіна в'язнем совісті.