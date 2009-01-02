Київська міліція проводить обшук у квартирі Сандея Аделаджи

В рамках розслідування кримінальної справи щодо діяльності фінансової компанії «Кінгз Кепітал» київська міліція розпочала обшуки на місцях роботи та проживання пастора “Посольства Божого” Сандея АДЕЛАДЖИ.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в м. Києві, дозвіл на проведення таких заходів дав один із столичних судів.

У київській міліції також зазначили, що це пов’язано з тим, що в заявах постраждалих від діяльності «Кінгз Кепітал» вказується, що саме С.АДЕЛАДЖИ під час своїх проповідей закликав прихожан вкладати гроші в цю фінансову установу.

Водночас на одне із запитань в ЦГЗ відповіли, що наразі С.АДЕЛАДЖИ не має процесуального статусу у справі. «Це стане зрозуміло, коли закінчаться обшуки», - зазначили в київській міліції.

Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО раніше заявляв, що у нього є підстави стверджувати, що пастор “Посольства Божого” С.АДЕЛАДЖА замішаний у фінансовій схемі групи «Кінгз Кепітал».

«Грунтуючись на матеріалах слідства і допитах підозрюваних, я наполягаю на тому, що мав право зробити таку заяву. АДЕЛАДЖА причетний до цієї афери. Але це не означає, що він обвинувачений чи підозрюваний. Ступінь його відповідальності за діяльність піраміди встановить слідство», - сказав міністр.

За його словами, «спочатку ми маємо розібратися з виконавцем, потім знайти посередників і вже потім зайнятися організатором”.

Столична міліція затримала керівника фінансової компанії «Кінгз Кепітал» Олександра БАНДУРЧЕНКА за звинуваченням у шахрайстві із коштами громадян.

Начальник Головного управління МВС України в місті Києві Віталій ЯРЕМА заявив, що підставою для порушення кримінальної справи за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) були заяви від близько 60 громадян, які відповідно до укладених угод з «Кінгз Кепітал», не можуть одержати ні обіцяні відсотки, ні вкладені кошти.

Він повідомив, що міліція має в своєму розпорядженні інформацію про те, що вкладені громадянами кошти «готівкою вивозилися за межі України. Сума коштів, одержаних від громадян, перевищує 100 млн. доларів».