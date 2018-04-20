Вінницька коза ностра

Бути професійно чесним слідчим у нашій країні небезпечно. Василь Маляренко, професійний слідчий прокуратури, президент організації батьків убитих дітей Вінничини в цьому пішов до кінця. Платою за чесність стало життя його сина. Тарас Маляренко не дожив місяця до свого 25-річчя. Його смерть стала помстою батькові - слідчому Західної транспортної прокуратури за розкриття кримінальних справ, які намагалися зам`яти його колеги.

- У мене були документи, які підтверджували, що відповідальні особи прокуратури брали хабарі. Сина вбили, документи викрали. Тепер відібрали землю в селі, на яку у мене був акт. Загрожують позбавити життя. А я відповідаю їм: мене на небесах чекає син, а ви свої гроші в могилу не заберете, - розповів кореспондентові УНІАН Василь Маляренко. - А нині я не тільки хочу встановити правду про вбивство свого сина. Я хочу допомогти іншим батькам. Зрозумійте, багато з цих справ для професійного слідчого -завдання навіть не середньої складності. Їх можна закрити дуже швидко. Справи не розкриваються тільки з однієї причини – за бандитів вступають впливові родичі, які «стимулюють правоохоронців».

Раніше кожний з батьків убитої і зганьбленої дитини поодинці шукав справедливості. Поодинці пікетували МВС, вимагали, вистоювали черги. А потім об`єдналися. «Наших дітей не повернути, але зло має бути покаране. Бандити повинні почати боятися закону. Правоохоронці або мусять піти або будуть працювати і розкривати злочини», - ось лейтмотив їх діяльності.

Історії вбитих і згвалтованих дітей вже обійшли всі вінницькі газети.

Сергій Нежевський. За версією батьків, його побив, згвалтував господар кафе зі своїм охоронцем і водієм. До цього кафе Сергій зайшов випити пива. До речі, господар - викладач військової кафедри місцевого медуніверситету, про його гомосексуальні нахили знає все місто.

Олександр Олійник, відомий на всю Україну спортсмен самбіст. Він працював охоронцем, закрив своїм тілом клієнта, коли на того вчинили замах. Господар, що залишився в живих, якщо по-чесному, мав би справу про розкриття цього злочину зробити справою своєї честі. Адже який ще молодий хлопець так щиро виконає професійну інструкцію і віддасть життя, рятуючи клієнта. А той, схоже, мав за краще домовитися із замовниками, щоб його більше не турбували.

Сергій Мосман, старший син у сім`ї, де п`ятеро дітей. Він сам шив їм взуття, готував їжу і забирав з школи. У день першої зарплати його вбили, тому що поспішав додому і відмовився «прославитися». Його вбивці, синові колишнього співробітника МВС, дали три роки умовно з випробувальним терміном два роки. Це – звичайна для Вінниці річ, коли люди, скоївши вбивства, поважно виходили з будинку суду з трьома роками «умовно». Сини і внуки силовиків, до речі, в цьому краї дуже часто стають бандитами. Руками міліційних синків були вбиті Олександр Олійник і Юрій Падалка.

Люся Білан, 15 років. Закінчила коледж. Її тіло знайшли наступного дня. Справа не розслідується.

Не розслідується справа й шестирічного Богдана Козака, у якого після викрадення спочатку вирізали нирки, а потім убили.

Цікаво, що слідчого, який практично завершив справу про іншу вбиту і розчленовану дівчину, самого вбили в своєму кабінеті.

Нещодавно до цієї організації приєдналися батьки двох згвалтованих дівчат, одна з яких інвалід. «Ви не хочете грошей? – питали батьки гвалтівників у цих жінок. - Як хочете, ми знайдемо кому їх дати». Поки що організація добилася зміни слідчого в справі про згвалтування дочок.

Василь Маляренко каже, що, як колишній слідчий, він чітко знає, що треба робити в тій чи іншій справі, він інструктує батьків, сам тримає під контролем хід деяких справ. Його підтримує вся Вінниця, усі городяни, що зневірились у справедливості, переймаються за батьків, чиї діти стали жертвами бандитизму і корупції. За словами Василя Маляренка, прокурор обіцяв йому: я, може, і сам сяду, але тебе все одно посаджу. Організація «Батьків убитих дітей Вінничини» - поки що єдина в Україні, але, можливо, їх приклад подіє на громадськість з інших регіонів? Інших, некорумпованих, міліції і прокуратури, у нас, на жаль, немає. І, можливо, підчистити їх зможуть ось такі люди. Їх страждання і жертви дають їм таке право.

Маша Міщенко