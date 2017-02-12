Євробачення-2017: названо імена переможців другого півфіналу національного відбору (відео)

Так, від жюрі, у складі якого Джамала, Костянтин Меладзе та Андрій Данилко, найбільшу кількість балів отримав виконавець ROZHDEN, найменшу - indie-гурт LETAY.

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У той же час, глядачі найбільше голосів віддали за ILLARIA, а виступ LETAY оцінили лише в один бал.

Окрім переможців, у другому півфіналі брали участь LETAY, Міла Нітіч, KUZNETSOV, AGHIAZMA, DETACH, Panivalkova.

Нагадаємо, 4 лютого відбувся перший півфінал національного відбору на Євробачення-2017 від України. За результатами до фіналу увійшли співачка Тетяна Решетняк, яка виступає під сценічним псевдонімом TAYANNA і група Сальто Назад.

Національний відбір на Євробачення проходить з трьома півфіналами - 4, 11 і 18 лютого. У кожному з півфіналів виступають вісім виконавців. Ім'я артиста, який представить Україну на пісенному конкурсі, визначиться в фіналі - 25 лютого.

62-й конкурс пісні Євробачення пройде в Києві завдяки перемозі Джамали на пісенному конкурсі 2016 року, що відбувся у Стокгольмі, Швеція. Півфінали Євробачення 2017 пройдуть 9 травня і 11 травня, а фінал конкурсу відбудеться 13 травня 2017 року. Україна прийме конкурс вже вдруге.