Свято закоханих чи маркетологів: світ відзначає День святого Валентина

Сьогодні свято відзначають без - прив’язки до релігії, а швидше як особливий день для вираження своїх почуттів. Сьогодні закохані дарують одне одному валентинки, солодощі у формі серця та інші романтичні атрибути, які символізують ніжні почуття.

За легендою, святий Валентин був священиком, який служив у третьому столітті в Римі та пішов проти заборони імператора одружувати молодих чоловіків. Валентин, розуміючи несправедливість указу, продовжував таємно вінчати закоханих, за що і був страчений.

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Існують також припущення, що таке свято, як День святого Валентина було спробою церкви християнізувати язичницьке свято родючості Луперкалій, присвяченому Фавну, римському богу сільського господарства.

Однак, дехто вважає, що День святого Валентина перетворився із свята закоханих на свято маркетологів, які щоразу вигадують нові «пастки» для закоханих, які не шкодують у цей день коштів.

Однак, у різних країнах досі збереглися різні традиції святкування Дня всіх закоханих. Приміром у Польщі прийнято 14 лютого відвідувати Познанську метрополію, де покояться мощі святого Валентина, а над головним престолом висить його чудодійна ікона.

В Уельсі перед святом закохані вирізають із дерева ложку, прикрашають її сердечками, ключами і дарують один одному, що буквально означає: "Ти знайшов шлях до мого серця".

У Данії чоловіки посилають своїм подругам "валентинки" без підпису. Якщо дівчина здогадається, хто відправник, то повинна надіслати йому в відповідь на Великдень шоколадне яйце.