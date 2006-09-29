Перекинувся ЗІЛ з 20 курсантами Національної академії внутрішніх військ

Сьогодні близько 7.30 на перехресті доріг Довжанський-Ростов-Київ та Харків-Київ сталося зіткнення автомобілів, внаслідок чого загинув водій легковика “Деу-Ланос” і перекинувся “ЗІЛ”, який перевозив понад 20 курсантів Національної академії внутрішніх військ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв’язків УМВСУ в Харківській області, причиною аварії стало те, що водій “Деу-Ланоса” порушив правила дорожнього руху в той час, як “ЗІЛ” рухався на зелене світло світлофору. Удар був такої сили, що вантажний автомобіль, що перевозив людей, перекинувся. Водій “Деу” загинув на місці, його пасажир отримав травми.

Всього в аварії постраждало 12 осіб, у тому числі 11 курсантів. З 12 потерпілих 8 доправлені для надання медичної допомоги в лікарні Харкова. Водій автомобіля “ЗІЛ” не постраждав.