Ватикан виділить жителям Авдіївки 200 тис. євро допомоги.

Про це голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Він заначив, що апостольський нунцій архієпископ Клаудіо Ґуджеротті відвідав Авдіївку і Краматорськ.

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«Посол Ватикану приїхав на лінію фронту, щоб особисто висловити мешканцям Донеччини підтримку і солідарність, а також передати благословення від Папи Римського Франциска. Це дуже важливий жест, бо цим сьогодні Папа Франциск засвідчує українцям, що ми не покинуті і не самотні», - написав Жебрівський.

Він додав, що Ґуджеротті процитував слова Папи Римського на підтримку жителів Донеччини: «Я хочу, щоб ви знали, ми постійно пам’ятаємо про вас і молимось за вас».

Папський нунцій повідомив, що для потреб жителів Авдіївки із фонду акції “Папа для України” буде виділено 200 тис. євро.

Жебрівський нагадав, що минулого року Папа Франциск оголосив акцію зі збору коштів на допомоги українцям, які постраждали від російської агресії або стали внутрішніми переселенцями. По всій Європі тоді було зібрано 16 млн євро. Папа Франциск особисто дав 5 млн євро на підтримку українців.

Як повідомляв УНІАН, російські війська і контрольовані РФ бойовики з 29 січня по 5 лютого вели масований обстріл Авдіївки, використовуючи важку артилерію, системи «Град» і танки.

30 січня в результаті обстрілу було пошкоджено ЛЕП і припинено електропостачання міста, яке вдалося повністю відновити 6 лютого.

В результаті обстрілу загинули кілька мирних жителів Авдіївки. Із міста під час загострення ситуації були евакуйовані близько 300 осіб (з них близько 140 дітей).