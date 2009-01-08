Путін: якщо Україна піде на 470 доларів, транзит можливий за 3-4 долари

Голова уряду РФ Володимир ПУТІН заявляє, що Україна має платити за газ ринкову ціну.

Як передає ІТАР-ТАСС, про це він заявив сьогодні на прес-конференції для іноземних ЗМІ.

Росія в цьому разі буде готова платити ринкову транзитну ставку, сказав В.ПУТІН.

Російський прем`єр повідомив, що ринковою транзитною ставкою сьогодні є 3-4 долари, а ринковою ціною за газ є 470 дол. у першому кварталі 2009 року. За такою середньою ціною, заявив він, одержують газ у першому кварталі цього року країни, суміжні з Україною.