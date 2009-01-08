У Запорізькій області 6 підприємств переведені на мазут

У Запорізькій області 6 великих промислових підприємств переведені на роботу на альтернативних видах палива.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Запорізької обласної державної адміністрації.

За даними ОДА, переведення 6 промислових підприємств регіону на альтернативні газу джерела палива зумовлено розпорядженням Мінпаливенерго "Про введення в дію зведеного графіка переведення підприємств на резервні види палива".

"Розпорядження було видане 1 січня у зв`язку з обмеженням поставок природного газу Російською Федерацією. У список промпідприємств, що підлягають переведенню на роботу з використанням резервних видів палива (зокрема мазуту) під час похолодань в осінньо-зимовий період 2008-2009 рр., Мінпаливенерго включило 7 запорізьких підприємств: ВАТ «ЗМК «Запоріжсталь», ЗАТ «ЗАЗ», ВАТ «Запорізький електровозоремонтний завод», ВАТ «Запорізький оліяжиркомбінат», ВАТ «Мотор-Січ», ВАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» та ВАТ «Азмол». Станом на 8 січня 6 із 7 даних підприємств остаточно переведені на роботу з використанням резервних видів палива", - повідомили в прес-службі ОДА.

За даними облдержадміністрації, переведення промпідприємств на альтернативні джерела палива дозволило вивільнити для потреб житлово-комунальної сфери регіону "935 тис. кубометрів на добу, а також дозволило частково стабілізувати тиск природного газу в газотранспортній системі Запоріжжя і області".

Яке із 7 промпідприємств регіону не виконало розпорядження Мінпаливенерго і з якої причини офіційно не повідомляється.