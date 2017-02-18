Авдіївка знову залишилась без електропостачання – Жебрівський

Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив про знеструмлення Авдіївки.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні близько 20:00 в Авдіївці знову пропало електропостачання. Як у самому місті, так і на коксохімі. Координаційний центр з 20:00 перейшов на посилений режим роботи. Готуються електрогенератори, щоб забезпечити автономною електроенергією життєво важливі об’єкти міста", - зазначив Жебрівський.

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За його словами, електромонтажники з'ясовують причини та місце пошкодження електромереж.

Нацполіція посилює охорону правопорядок у місті, а підрозділи ДСНС - готуються до розгортання пунктів обігріву. Усі працюємо згідно із виробленим алгоритмом, додав голова ВЦА.

Як повідомляв УНІАН, російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня по 5 лютого обстрілювали Авдіївку, використовуючи важку артилерію, системи "Град" і танки.

30 січня в результаті обстрілу було пошкоджено ЛЕП і припинено електропостачання міста.

Упродовж тижня ремонтні роботи не вдавалося здійснити через прицільний вогонь окупантів. Лише 5 лютого фахівці змогли відремонтувати ЛЕП.

Електропостачання міста було відновлено лише 6 лютого.