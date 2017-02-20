У Римі пройшла акція пам’яті героїв Небесної сотні

На площі Республіки у столиці Італії, неподалік центрального залізничного вокзалу, двісті людей із жовто-синьою символікою вшанували пам’ять героїв Небесної сотні, повідомляє Радіо Свобода.

Протягом двох годин лунали спогади про події Майдану, мітинги в Італії і фінансову підтримку українців. Звучали вірші та пісні, присвячені Небесній сотні.

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Учасники акції сценічно відобразили трагічні моменти Євромайдану: плакати з написами проти режиму екс-президента Віктора Януковича, «постріли» у протестувальників і горе матерів.

«Вже три роки і ми не можемо дати достатньої шани тим людям, які загинули, і все тому, що триває війна, маємо купу клопотів, важку ситуацію в Україні, і ми досі достатньо не оплакали тих хлопців і дівчат», – сказала голова Конгресу українців Італії Мар’яна Тріль.

Присутній на римській акції білоруський доброволець Ян Мельников, який воює на боці України, закликав громаду не так оплакувати, як прославляти своїх героїв. Під час акції відбувся збір коштів для потреб тактичної групи «Білорусь», яка служить в Мар’їнці на Донеччині, і до складу якої входить 23-річний Мельников.