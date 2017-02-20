Одеський район Великий Фонтан показали з висоти пташиного польоту (відео)
13:09, 20 лютого 2017Суспільство
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Пляж, одеситів і забудови на 15-й станції Великого Фонтану знімали минулої неділі з безпілотника.
Скріншот відео
"На відео безліч одеситів вийшли на прогулянку біля моря минулої неділі. З друзями і сім'ями, парами і поодинці городяни насолоджувалися потеплінням і вихідним днем. На відео видно, як забудовники захоплюють схили і великі території біля узбережжя проти всіх правил і норм", - пише 048.ua.
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