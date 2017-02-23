У Луцьку попрощалися із загиблим під Авдіївкою командиром взводу 72-ї ОМБР

Як передає кореспондент УНІАН, Гринчишини загинув 19 лютого від кулі снайпера під час виконання бойових завдань.

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Попрощатися з ним у центр міста, на Театральний майдан, де відбувалася громадська панахида, прийшли тисячі лучан. Перед цим відбулося відспівування бійця у Свято-Троїцькому кафедральному соборі УПЦ КП, яке провів митрополит Луцький і Волинський Михаїл. У місті було оголошено жалобу та перекрито рух транспорту вулицями, якими рухалася жалобна процесія.

Поховали військовослужбовця на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.

Гринчишин народився 12 травня 1979 року. 14 серпня 2014 року був призваний на військову службу. Він був єдиним сином у батьків і ще не мав сім’ї.

Гринчишин - зведений брат дружини футболіста Анатолія Тимощука.