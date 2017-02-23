Шахтарі в окупованому Єнакієвому погрожують "владі ДНР" протестами – ІС

Як повідомляє група «Інформаційне спротив», шахтарі в окупованому РФ Єнакієвому погрожують «місцевій владі ДНР» можливістю проведення низки протестних заходів.

Дане рішення пов'язане із закриттям і фактичним знищенням 6 шахт, які спеціалізувалися на видобутку вугілля коксохімічної групи і структурно входили у ДП «Орджонікідзевугілля».

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Як повідомляв УНІАН, за інформацією штабу блокади ОРДЛО, наразі Алчевський металургійний комбінат (р. Алчевськ, Луганська обл.), Єнакіївський металургійний завод (р. Єнакієве, Донецька обл.) та підприємство з видобутку коксівного вугілля для потреб металургії «Краснодонвугілля» (р. Краснодон, Луганська обл.), які знаходяться на тимчасово непідконтрольної Україні території, зупинили свою роботу, в результаті блокади в зоні АТО.