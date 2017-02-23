Майже половина українців не хоче брати участі у будь-яких акціях протесту - опитування

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Зокрема, 45,6% опитаних громадян не готові брати участь у будь-яких масових акціях протесту, 5,9% - не могли дати певної відповіді, 48,5% - готові брати участь у певних акціях протесту.

При цьому серед тих, хто готовий брати участь у певних акціях протесту, найбільша кількість опитаних сказала, що готова взяти участь у виборчій кампанії (35,4%), у зборі підписів під колективними відозвами (вимогами, закликами) та у санкціонованих мітингах і демонстраціях (11,9%). Найменш популярним видом протестних акцій є, наприклад, створення незалежних від владних структур збройних формувань (0,7%), захоплення будівель (0,9%).

"Це свідчить про те, що якщо українці й готові брати участь в акціях протестах, то зазвичай мирним шляхом", - зазначили у КМІС.

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Водночас в інституті зауважили, що порівняно з минулими роками готовність українців брати участь в акціях соціального протесту зросла: якщо у грудні 2014 року приблизно 43% громадян висловили свою готовність до участі в акціях протесту, то у грудні 2016 року такий відсоток становить приблизно 49% .

«Але це зростання пов’язане, перш за все, зі зменшенням кількості людей, які не готові брати участь у жодних акціях (у грудні 2015 таких було 49%, у грудні 2016 стало 46%) і зі зростанням кількості тих, хто збирається брати участь у виборчій кампанії - (було 29%, стало 35%)», - констатували у КМІС.

Разом з тим, як свідчать результати опитування, до участі в акціях протесту високою мірою готові як чоловіки, так і жінки, люди усіх вікових категорій (найменшою мірою – люди старше 70 років).

Як вважають соціологи, згідно з даними, можна вважати, що готовність до участі в акціях протесту фактично зростає зі зростанням рівня освіти. Найбільш активно себе можуть проявити в протестній поведінці люди з неповною вищою освітою.

За регіонами найвищу готовність до участі в акціях протесту демонструють жителі східної України (57,2%). За ними слідують жителі південної України - 50%, далі – західної України (49,2%), і найменший відсоток готовності до участі у акціях протесту показують жителі центрального регіону України (43,5%).

Опитування проводилося з 2 грудня по 12 грудня 2016 року в 110 населених пунктах в усіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим серед населення віком від 18 років. Методом інтерв'ю опитано 2040 респондентів. Опитування у Луганській і Донецькій областях проводилося лише на підконтрольній українською владою території.