У Дніпрі в реанімації помер десантник, у якого залишився дев'ятимісячний син

23:31, 23 лютого 2017
Суспільство
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Увечері 23 лютого в реанімації Дніпровської обласної лікарні ім. Мечникова помер десантник 79-ї бригади Микола Гуцаленко.

Ілюстрація / REUTERS

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила волонтер Юлія Толмачова.

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За її словами, Гуцаленко отримав важке поранення в голову у вівторок, 21 лютого. Лікарі два дні боролися за його життя, але врятувати його не вдалося.

У Миколи вдома залишився 9-місячний син, дружина і батьки.

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Теги: #смерть#АТО