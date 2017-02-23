У Дніпрі в реанімації помер десантник, у якого залишився дев'ятимісячний син
23:31, 23 лютого 2017Суспільство
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Увечері 23 лютого в реанімації Дніпровської обласної лікарні ім. Мечникова помер десантник 79-ї бригади Микола Гуцаленко.
Ілюстрація / REUTERS
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила волонтер Юлія Толмачова.
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За її словами, Гуцаленко отримав важке поранення в голову у вівторок, 21 лютого. Лікарі два дні боролися за його життя, але врятувати його не вдалося.
У Миколи вдома залишився 9-місячний син, дружина і батьки.
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