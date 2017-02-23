У Дніпрі в реанімації помер десантник, у якого залишився дев'ятимісячний син

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила волонтер Юлія Толмачова.

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За її словами, Гуцаленко отримав важке поранення в голову у вівторок, 21 лютого. Лікарі два дні боролися за його життя, але врятувати його не вдалося.

У Миколи вдома залишився 9-місячний син, дружина і батьки.