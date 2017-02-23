Вища рада правосуддя звільнила 17 суддів з окупованого Криму та Донбасу
Вища рада правосуддя прийняла рішення звільнити 17 суддів за вчинення істотного дисциплінарного проступку.
Відповідне рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні, повідомляє прес-служба ВРП.
Зокрема, Вища рада правосуддя розглянула питання про звільнення суддів АР Крим, міста Севастополя та Донецької області на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України відповідно до рішень Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
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Згідно з пунктом 3 частини шостої статті 126 Конституції України, підставами для звільнення судді є вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді.
Відтак, Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення відповідно до рішень ВККС за вчинення істотного дисциплінарного проступку суддів:
- Окружного адміністративного суду Севастополя - Сергія Водяхіна, Сергія Москаленка, Євгена Гаманка, Олени Кисельової, Юлії Кононової, Світлани Суворової;
- Господарського суду Севастополя Наталії Плієвої, Олени Юріної, Ігоря Харченка;
- Севастопольського апеляційного господарського суду Володимира Коваля та Вікторії Сотули;
- Окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим Тетяни Ольшанської, Галини Циганової;
- Сімферопольського районного суду Автономної Республіки Крим Любові Родькіної;
- Гагарінського районного суду Севастополя Наталії Попової;
- Господарського суду Донецької області Ярослава Мирошниченка;
- Ясинуватського міськрайонного суду Донецької області Оксани Заріцької.