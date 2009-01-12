Путін обіцяв, що Росія надаватиме Україні технологічний газ

Посол Чехії в Україні Ярослав БАШТА заявляє, що прем`єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН обіцяв, що Росія надаватиме Україні обсяги газу, необхідного для здійснення транзиту російського газу до Європи.

Про це посол Чехії заявив в інтерв`ю газеті “КоммерсантЪ”.

“Володимир ПУТІН пообіцяв нам, що після відновлення постачань, крім газу, призначеного для експорту до ЄС, у систему подаватиметься також необхідний обсяг технологічного газу. Наприклад, для транспорту 300 млн. кубометрів на день має бути додатково надано 21 млн. кубометрів технологічного газу», - заявив Я.БАШТА. При цьому він відзначив, що питання вартості цього технологічного газу мають визначати Україна і Росія без участі Європейського Союзу.

Посол Чехії, посилаючись на інформацію одного з експертів Єврокомісії, розповів, як працює система транзиту газу в Туреччині. «Турецька сторона стягує плату за транзит, до якої додається технологічний газ в обсягу 15% газу», що транспортується, - відзначив Я.БАШТА.

«Ми намагалися підрахувати обсяг технологічного газу, який потрібний для транзиту по Україні. Ця цифра коливається залежно від пори року, температури, обсягу газу й інших чинників. Взимку йдеться про близько 8%, влітку – менш як 5%. У середньому за рік виходить близько 5% газу, що транспортується, або між 13 млн. і 17 млн. кубометрів газу на день», - заявив Я.БАШТА.

Нагадаємо, що сьогодні в «Газпромі» вважають, що НАК "Нафтогаз України" зобов`язаний використовувати на технологічні потреби власний або придбаний газ.

8 січня прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН заявив, що Україна повинна забезпечити технічний транзит російського газу з власних ресурсів відповідно до умов контракту.