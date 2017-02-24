"Зимовий захід": мальовничий горизонт над Приморським бульваром Одеси показали на відео

Одеситам показали на відео мальовничий захід сонця над приморським бульваром.

Відповідне відео таймлапс оприлюднено на офіційному відеоканалі Одеської міської ради. Читайте такожОдеський район Великий Фонтан показали з висоти пташиного польоту (відео) Так, відео довжиною всього в півтори хвилини показує більш ніж 1,5 години вечірньої Одеси.

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