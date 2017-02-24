"Зимовий захід": мальовничий горизонт над Приморським бульваром Одеси показали на відео
15:15, 24 лютого 2017Суспільство
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Одеситам показали на відео мальовничий захід сонця над приморським бульваром.
Відповідне відео таймлапс оприлюднено на офіційному відеоканалі Одеської міської ради.
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Так, відео довжиною всього в півтори хвилини показує більш ніж 1,5 години вечірньої Одеси.
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