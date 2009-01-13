135 підприємств наказано перевести на резервні види палива

Міністерство палива і енергетики розпорядилося перевести 135 промислових підприємств і електростанцій України на резервні види палива.

Про це говориться у розпорядженні міністра палива і енергетики Юрія ПРОДАНА від 1 січня №1-р, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Розпорядженням затверджено Зведений графік переведення підприємств на резервні види палива на період до кінця опалювального періоду 2008/2009.

Переведення підприємств на резервні види палива (мазут, вугілля, дизельне і пічне паливо і відходи виробництва) планується провести в 2 етапи.

При цьому на першому етапі цими заходами планується зменшити щодобове споживання природного газу на 11,4%, або на 5,955 млн. куб. м, від середньодобового споживання газу в IV кварталі 2008 року (52,108 млн. куб. м), на другому етапі - на 22%, або на 11,734 млн. куб. м.

Нагадаємо, що, за даними НАК «Нафтогаз України», Україна зараз споживає близько 260 млн. куб. м на добу, з яких 200 млн. куб. м бере з ПСГ, а 60 млн. куб. м – газ власного видобутку.

Згідно з розпорядженням Мінпаливенерго, станом на 1 січня ц.р. 135 підприємств, що потрапили до переліку, мали в запасі 124,228 тис. тонн мазуту, 1 млн. 6,8 тис. тонн вугілля, 14 тис. тонн дизельного і пічного палива і 950 тис. тонн відходів виробництва.