Поблизу Ялти горить ліс на площі 14 гектарів

Поблизу Ялти на території Лівадійського лісництва горить частково молодий ліс та кущі на площі 14 гектарів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, низова пожежа на території лісництва виникла вчора о 13.40.

Жертв та постраждалих немає. Причина та розмір матеріальних збитків - встановлюються.

До гасіння пожежі залучено 204 осіб та 22 одиниці спеціальної та пристосованої техніки, для обльоту місця пожежі залучений гелікоптер КА-26 лісгоспу АР Крим.

На місці пожежі працює оперативна група Головного управління МНС України в АР Крим