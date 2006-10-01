Поблизу Ялти горить ліс на площі 14 гектарів
09:47, 01 жовтня 2006Суспільство
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Низова пожежа в Лівадійському лісництві
Поблизу Ялти на території Лівадійського лісництва горить частково молодий ліс та кущі на площі 14 гектарів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, низова пожежа на території лісництва виникла вчора о 13.40.
Жертв та постраждалих немає. Причина та розмір матеріальних збитків - встановлюються.
До гасіння пожежі залучено 204 осіб та 22 одиниці спеціальної та пристосованої техніки, для обльоту місця пожежі залучений гелікоптер КА-26 лісгоспу АР Крим.
На місці пожежі працює оперативна група Головного управління МНС України в АР Крим
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