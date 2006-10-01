У Донецьку порушено кримінальну справу проти податківців

Прокуратура Донецької області порушила кримінальну справу щодо посадовців Державної податкової інспекції в одному з районів Донецька за фактами зловживання ними владою і службовим становищем, а також за фактом службової фальсифікації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, вказані особи, діючи в особистих інтересах, незаконно, за відсутності складу адміністративного правопорушення, склали протоколи щодо громадян і безпідставно притягнули їх до адміністративної відповідальності за торгівлю на ринках без відповідного патенту. Громадяни взагалі не мали і не мають до торгової діяльності жодного стосунку.

За інформацією прес-служби, податківці скоїли злочин з метою штучного збільшення показників про притягнення осіб до адміністративної відповідальності.

Досудове слідство доручено проводити районній прокуратурі Донецька.