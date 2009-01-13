Укрнафту обурили ціни НКРЕ на газ власного видобутку

Найбільша в Україні нафтовидобувна компанія ВАТ «Укрнафта» обурена рівнем встановленої Національною комісією регулювання електроенергетики (НКРЕ) ціни на природний газ власного видобутку для спільних підприємств за участю компанії.

Про це заявив в коментарі УНІАН помічник голови правління ВАТ «Укрнафта» Віктор ПОЛУБІНСЬКИЙ.

“Компанія оскаржуватиме дане рішення комісії в судовому порядку. Думаю, що й наші партнери по спільній діяльності також діятимуть так само”, - сказав він.

При цьому В.ПОЛУБІНСЬКИЙ зазначив, що таке рішення НКРЕ особливо цинічно виглядає на фоні суперечок з Російською Федерацією щодо ціни на експортний природний газ у розмірах від 200 до 450 доларів за тис. куб. м. «З одного боку, держава Україна висловлює готовність купувати газ за ринковими цінами, які вимірюються сотнями доларів, тим самим сприяючи розвитку іноземних, у даному випадку російських, нафтогазовидобувних компаній. З іншого – встановлюються «смішні», економічно необгрунтовані ціни на рівні 35-40 доларів на газ власного видобутку для вітчизняних компаній», – зазначив він.

За його словами, такий рівень встановлених цін значно нижче навіть за собівартість видобутого природного газу. «Таким чином, створюється враження, що все робиться цілеспрямовано для того, щоб остаточно зруйнувати нафтогазовидобувну галузь держави», – додав В.ПОЛУБІНСЬКИЙ.

Він зазначив, що стаття 3 Закону України про Держбюджет на 2009 рік чітко встановлює, що ціна на природний газ власного видобутку «повинна забезпечувати покриття економічно обгрунтованих витрат видобування і отримання прибутку». Економічно обгрунтовані витрати видобування, тобто ціна природного газу з нульовою рентабельністю, наприклад, по ВАТ «Укрнафта» в 2008 році становили 544,07 грн. за тис. куб. м, прогноз на 2009 рік – 769,23 грн. за тис. куб. м.

Також В.ПОЛУБІНСЬКИЙ. зазначив, що у той же час ані урядом, ані Мінприроди нічого не робиться, щоб посприяти компанії в отриманні або продовженні дії ліцензій на видобування вуглеводнів. Для прикладу, більше року ВАТ «Укрнафта» з невідомих причин не може продовжити дію ліцензії з видобування вуглеводнів на Микуличинському родовищі в Івано-Франківській області. За цей період державою тільки з цього родовища недоотримано близько 32 тис. тон нафти з конденсатом, а також 34 млн. куб. м природного газу. Аналогічна ситуація склалася і по Середняківському газовому родовищу в Полтавській області. Тут втрати досягають близько 15 млн. куб. м природного газу. «В цілому ж, через незрозумілі дії, а точніше бездіяльність уряду, втрати вуглеводнів «Укрнафтою» за минулий рік становлять близько 42 тис. тон нафти з конденсатом і 70 млн. куб. м природного газу», – додав він.

Як повідомлялося, 25 грудня 2008 р. НКРЕ затвердила на поточний рік ціну продажу природного газу власного видобутку (зокрема нафтового газу) для ВАТ «Укрнафта» на рівні 278-292 грн. за тис. куб. м (без ПДВ).

Довідка УНІАН. ВАТ «Укрнафта» - найбільша нафтовидобувна компанія України, яка видобуває 75% нафти і газового конденсату від загального обсягу видобутку в країні.