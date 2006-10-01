На місці падіння Ту-154 під Донецьком буде поновлено пошукову операцію

На місці катастрофи російського літака Ту-154 під Донецьком буде вжито заходів для додаткового пошуку останків загиблих.

Як пише Газета.ru, про це сьогодні повідомив начальник головного управління МНС України в Донецькій області Леонід КАСТОРСЬКИЙ.

За його словами, це пов`язано з тим, що у п`ятницю, 29 вересня, на місці падіння літака було знайдено фрагмент тіла.

За словами Л.КАСТОРСЬКОГО, останки не були виявлені відразу ж після катастрофи через те, що знаходилися в болотистій місцевості. Начальник ГУ МНС не уточнив, коли саме почнеться обстеження місцевості.

У суботу житель Санкт-Петербурга Руслан ЄФІМЕНКО, який прибув з сім`єю на місце авіакатастрофи, повідомив, що на місці падіння літака було виявлено тіло ще однієї жертви катастрофи, імовірно жінки.

Катастрофа літака Ту-154 авіакомпанії "Пулково", який виконував рейс Анапа - Санкт-Петербург, відбулася 22 серпня за 45 км на північ від Донецька. На борту літака перебували 160 пасажирів і 10 членів екіпажу. Всі вони загинули.