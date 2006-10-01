30-метровий торт і Горан Брегович

У Львові сьогодні тривають святкування 750-ї річниці міста.

Як повідомляє “5 канал”, львів`яни та гості міста - в очікуванні великого частування тортом. Пригощатиме міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО. Із самого ранку торт виставили на вулиці біля пам`ятника Тарасові Шевченку. Важить цей кулінарний витвір 900 кілограмів, а довжина його - 30 метрів. Кремово-бісквітний торт - помаранчевого кольору і прикрашений революційною символікою.

А ввечері місто Лева очікує великий концерт Горана БРЕГОВИЧА та його оркестру.