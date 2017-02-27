В Одесі знайшли майже сотню снарядів на будмайданчиках житлових багатоповерхівок (відео)

В Одесі рятувальники виявили 92 снаряди часів Другої світової війни на ділянка по Люстдорфській дорозі та вул. Костанді, де зараз зводять житлові багатоповерхівки, пише "Думская".

Рятувальники зазначають, що інформація про виявлення під час будівництва житлового комплексу по Люстдорфської дорозі вибухонебезпечних предметів надійшла 21 лютого. З тих пір піротехнічна група вилучила з будмайданчика і знешкодила в цілому 89 артилерійських снарядів калібру 88 міліметрів.

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Пізніше рятувальників викликали на будмайданчик по вулиці Костанді. Там знайдено три артснаряди часів Другої світової калібру 76 мм.

На місцях продовжують працювати групи піротехніків.