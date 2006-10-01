Лісову пожежу поблизу Ялти загасити поки що не вдається

Досі не вдається загасили пожежу під Ялтою. Там горить Лівадійський ліс, полум`я охопило вже 18 гектарів. Жертв та постраждалих немає.

Як передає «5-й канал», представники Міністерства з надзвичайних ситуацій України нарікають, що через сильний вітер гасіння дається їм дуже складно. На місці працює 250 фахівців. Задіяно 22 одиниці спеціальної та пристосованої техніки.

Людей поки що не евакуюють, але МНС не виключає, що з вогняної пастки доведеться рятувати своїх власних працівників.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на території Ялтинського лісництва виникла в суботу о 13.40. В неділю вранці площа пожежі становила 14 га.