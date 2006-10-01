Лісову пожежу поблизу Ялти загасити поки що не вдається
19:13, 01 жовтня 2006Суспільство
741
Площа пожежі досягла 18 гектарів
Досі не вдається загасили пожежу під Ялтою. Там горить Лівадійський ліс, полум`я охопило вже 18 гектарів. Жертв та постраждалих немає.
Як передає «5-й канал», представники Міністерства з надзвичайних ситуацій України нарікають, що через сильний вітер гасіння дається їм дуже складно. На місці працює 250 фахівців. Задіяно 22 одиниці спеціальної та пристосованої техніки.
Людей поки що не евакуюють, але МНС не виключає, що з вогняної пастки доведеться рятувати своїх власних працівників.
Як повідомляв УНІАН, пожежа на території Ялтинського лісництва виникла в суботу о 13.40. В неділю вранці площа пожежі становила 14 га.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter