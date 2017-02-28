"З гордістю прийняла виклик": посол Британії віджималася в підтримку українських військових (відео)
Посольство Великобританії в Україні приєдналося до флешмобу #22PushUpChallenge в підтримку військових з посттравматичним синдромом.
Про це посол великої Британії в Україні Джудіт Гоф написала у своєму Twitter.
"Із задоволенням прийняли виклик #22PushupChallenge від Посольства Канади в Україні. Тепер ми кидаємо виклик нашим колегам в МЗС України", - написала вона.
Читайте такожВатикан виділить жителям Авдіївки 200 тис. євро допомоги
"Ми гордо приймаємо черговий виклик #22PushUpChallenge від наших колег із Посольства Канади, і до нас також приєднаються британські інструктори, які проводять навчання українських військових в рамках нашого оборонного співробітництва", - заявила посол у відео.
Pleased to accept the #22PushupChallenge from @CanEmbUkraine We now challenge our colleagues @MFA_Ukrainepic.twitter.com/bzmWaeN3zD— Judith Gough (@JudithGoughFCO) February 28, 2017
Як відомо, флешмоб 22 Pushup Challenge був заснований 2016 року в США і придбав значну популярність в різних країнах світу, в тому числі в Україні. Він має на меті підтримати учасників бойових дій з посттравматичним синдромом, підтримку воїнів і загартування тіла.
Учасники флешмобу протягом 22 днів віджимаються від підлоги 22 рази перед відеокамерою і передають естафету далі.