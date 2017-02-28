"З гордістю прийняла виклик": посол Британії віджималася в підтримку українських військових (відео)

Про це посол великої Британії в Україні Джудіт Гоф написала у своєму Twitter.

"Із задоволенням прийняли виклик #22PushupChallenge від Посольства Канади в Україні. Тепер ми кидаємо виклик нашим колегам в МЗС України", - написала вона.

Читайте такожВатикан виділить жителям Авдіївки 200 тис. євро допомоги

"Ми гордо приймаємо черговий виклик #22PushUpChallenge від наших колег із Посольства Канади, і до нас також приєднаються британські інструктори, які проводять навчання українських військових в рамках нашого оборонного співробітництва", - заявила посол у відео.

Як відомо, флешмоб 22 Pushup Challenge був заснований 2016 року в США і придбав значну популярність в різних країнах світу, в тому числі в Україні. Він має на меті підтримати учасників бойових дій з посттравматичним синдромом, підтримку воїнів і загартування тіла.

Учасники флешмобу протягом 22 днів віджимаються від підлоги 22 рази перед відеокамерою і передають естафету далі.