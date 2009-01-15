Росія лякає Європу техногенними катастрофами на газовій трубі

Росія ініціює створення газотранспортного консорціуму за участі РФ, України і ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав голова Комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Костянтин КОСАЧОВ.

“Ми запускаємо ідею відтворення газотранспортного консорціуму, але вже на ширшій, тристоронній основі – Росія, Україна і ЄС. У мене є відчуття, що наші європейські партнери цією ідеєю дуже серйозно зацікавилися. Розраховуватимемо, що Україна теж серйозно розмовлятиме на цю тему, а не відмахуватиметься», - сказав К.КОСАЧОВ.

За його словами, Росія не намагається через українську ГТС забезпечити політичний контроль над Україною.

“Наші спроби домовитися з українською стороною хоча б про спільну експлуатацію пов`язані з тим, що ГТС України, на відміну від російської, білоруської, польської і багатьох інших, як і раніше знаходиться у винятковій власності держави. Ми всі пам`ятаємо соціалістичні часи, коли все належало державі, і тим самим приходило в непридатність тому, що не було реального господаря», - підкреслив К.КОСАЧОВ.

Він зазначив, що українську ГТС НАК «Нафтогаз» орендує у держави, і тому не вкладає в неї гроші, а держава не має фінансової можливості.

“Це означає, за оцінками наших фахівців, що ГТС України поступово приходить у занепад. Як її побудували за радянських часів, так вона й експлуатується. Рано чи пізно це приводитиме до техногенних катастроф, що поставить транзит російського газу в Європу під велике питання не тому, що Україна і Росія не змогли домовиться, а через її технічний стан», - сказав він. К.КОСАЧЕВ підкреслив, що саме тому РФ пропонує Україні спільну експлуатацію.