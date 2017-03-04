Столична поліція перекрила канал постачання наркотиків з Китаю

Поліцією Києва перекрито міжнародний канал постачання наркотиків з Китаю, який організував 31-річний луганчанин.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко.

Читайте такожНаркотики із Європи поштою: в Одесі перекрили канал поставок екстазі

"Завдяки поліції на вулиці міста не потрапило наркотиків майже 3 мільйони гривень - 1200 таблеток екстазі, 1200 марок ЛСД, майже 2 кілограми амфетаміну", - зазначив він.

Крім цього, за словами Крищенко, на орендованій квартирі вилучено обладнання та прекурсори для їх виготовлення.

Наркоділок збував наркотики через мережу інтернет та через так звані закладки".

Крищенко додав, що наркоділок затриманий. Слідчі клопочуть про обрання йому запобіжного заходу у вигляді арешту.

"Всього за 2 місяці поліцією Києва вилучено 6,5 кілограма амфетаміну, 11 кілограмів марихуани, 2,5 тисячі пігулок екстазі, літр "ширки" і 150 літрів прекурсорів", - повідомив начальник столичної поліції.