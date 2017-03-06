У Сумській області попрощалися із загиблим на Донбасі 29-річним бійцем Сергієм Клочковим
У Сумській області попрощалися із 29-річним командиром відділення зенітно-ракетного взводу Сергієм Клочковим, який зазнав поранень 1 березня в районі промзони Авдіївки і 3 березня помер у військовому госпіталі у Дніпрі.
Як повідомили УНІАН в Сумській облдержадміністрації, прощання з бійцем відбулося сьогодні, 5 березня, у рідному селі Клочкова – Дорошівка Ямпільського району.
Попрощатися із бійцем прийшли родичі, односельчани, жителі сусідніх сіл та військові побратими.
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Згідно із повідомленням, після поранення Клочков перебував у тяжкому стані. На його лікування волонтери та активісти збирали гроші. Однак через кілька днів після поранення він помер.
У райцентр Ямпіль труну привезли пізно ввечері 4 березня. Молодь зустрічала авто з тілом бійця на колінах, тримаючи в руках державні прапори України та смолоскипи.
За інформацією місцевих журналістів, Сергій є сином колишнього керівника апарату Ямпільської райдержадміністрації Надії Клочкової.