У Сумській області попрощалися із загиблим на Донбасі 29-річним бійцем Сергієм Клочковим

Як повідомили УНІАН в Сумській облдержадміністрації, прощання з бійцем відбулося сьогодні, 5 березня, у рідному селі Клочкова – Дорошівка Ямпільського району.

Попрощатися із бійцем прийшли родичі, односельчани, жителі сусідніх сіл та військові побратими.

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Згідно із повідомленням, після поранення Клочков перебував у тяжкому стані. На його лікування волонтери та активісти збирали гроші. Однак через кілька днів після поранення він помер.

У райцентр Ямпіль труну привезли пізно ввечері 4 березня. Молодь зустрічала авто з тілом бійця на колінах, тримаючи в руках державні прапори України та смолоскипи.

За інформацією місцевих журналістів, Сергій є сином колишнього керівника апарату Ямпільської райдержадміністрації Надії Клочкової.