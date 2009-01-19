Чому Київ погодився на 360 доларів за газ?

Україна може поки обходитися без російського газу. За даними газети «Ведомости», саме тому Київ погодився на ціну в 360 доларів за 1000 кубометрів російського газу. Дуже висока ціна, незрозуміло, чому Україна погодилася», — здивований директор East European Gas Analysis Михайло Корчемкін. Він вважає, що Київ має свій задум: підписати угоду про ціну на I квартал, а газ поки не купувати. На кінець року у «Нафтогаза» в сховищах було близько 17 мільярдів куб. м. А ось про довгостроковий контракт і нову базову ціну «Нафтогаз» і «Газпром» домовлятимуться в березні, коли ціни почнуть падати. Крім того, весною позиції України будуть сильнішими: прокачування до Європи знизиться, а в України, навпаки, буде сезон закачування в підземні газосховища, відзначає Корчемкін.

Эхо Москвы