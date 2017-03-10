У Трудовому кодексі хочуть затвердити право жінки на рівну з чоловіками зарплату - Луценко

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" на каналі "1+1" заявила народний депутат від "БПП" Ірина Луценко, передає ТСН.

"На сьогоднішній день у Трудовому кодексі сказано, що не може бути ні сексуального переслідування, ні домагання, ні будь-яких інших ознак дискримінації жінки при прийомі на роботу… Також не може бути дискримінації за віком", - зазначила депутат.

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Луценко додала, що ставлення до жінок на роботу будуть контролювати профспілки, Міністерство соціальної політики, управління і комітет у справах праці та інші органи.

Кажучи про законопроект щодо запобігання домашнього насильства, депутат зазначила, що він передбачає створення "гарячої лінії" для постраждалих жінок, передбачається матеріальна, юридична і психологічна допомога, а також створення притулків для них.